جامعة طنطا الـ17 إفريقيا فى تصنيف ليدن الهولندى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، عن حصول الجامعة على الترتيب السابع محليا من بين عشر جامعات مصرية ظهرت فى التصنيف الدولى الهولندى "ليدن" (CWTS Leiden U)، وحصدت الجامعة المركز السابع عشر على مستوى إفريقيا طبقا لنتائج التصنيف الذى أعلنت نتيجته خلال يونيو الجارى عن الفترة من 2017 إلى 2020، وحققت الجامعة قفزة فى مكانتها فى التصنيف الدولى الهولندى لعام 2022، لأفضل جامعات العالم حيث تقدمت 58 مركزا عن العام الماضى، لتصبح فى المركز الـ952 عالميا من بين 30 ألف جامعة عالمية.





وقال رئيس الجامعة -فى تصريح الليلة- إن استراتيجية الجامعة تستهدف تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم منظومة البحث العلمى، ومواكبة التقدم العالمى فى المجالات البحثية والتكنولوجية، موضحا أن الأبحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع وتدعم أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحظى بأولوية، وأكد حرص الجامعة أيضا على دعم الباحثين وتشجيع النشر الدولى فى مجلات ذات معامل تأثير مرتفع. بدوره، أوضح نائب رئيس ‏الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، أن معايير التصنيف الهولندى تعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسى والدولى لإنتاجها. وأكد أن الجامعة ظهرت فى المركز السابع محليا فى علوم الصحة والطب الحيوى، وأيضا فى علوم الحياة والأرض وفى علوم الرياضيات والكمبيوتر وفى العلوم الاجتماعية والإنسانيات.

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