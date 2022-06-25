نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي عبر cservices.shmff.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الشباب يبحثون عن طريقة الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الصناعي والتي تعد بمثابة الحلم لهم فهم في مقتبل العمر ويحاولون بدء حياتهم عن طريق الشقق التي تقدمها الحكومة لهم، ويحاولون التعرف على المواعيد التي تحدد من أجل أن يستلموا هذه الشقق لذلك، فمن خلال الحديث في هذا المقال سوف نجيب على الكثير من التساؤلات التي يبحث عنها هؤلاء الشباب لنساعدهم في تحقيق أحلامهم.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

في حالة أنك من الشباب المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الصناعي، فبالكاد تحتاج إلى طريقة سهلة تمكنك من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بذلك، لذلك إليك الطريقة الأسهل للحصول على هذه المعلومات فيما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للإسكان الاجتماعي.

سيظهر في آخر الصفحة الرسمية لموقع الإسكان أيقونة الاستعلام عن الطلب فقم بالنقر عليها فورًا.

قم بتدوين اسم المرور الخاص بك وكلمة السر، ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول على صفحتك ليظهر أمامك طلب الرقم القومي الخاص بك، فقم بكتابته لتحصل على كافة المعلومات الخاصة بوحدتك السكنية.

كما قامت الوزارة بإصدار بعض أرقام الخطوط الساخنة من أجل تواصل المتقدمين على الشقق من خلالها مع الوزارة، وذلك على الرقم 5777188.

شروط الحصول على شقق الإسكان الصناعي

هناك عدة شروط قامت بوضعها الوزارة من أجل حصول المواطنين على الشقق في الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، من أهم هذه الشروط ما يلي:

حصول الفرد المتقدم على طلب الشقق السكنية على جنسية مصرية ليس غيرها.

أن يكون السن بدايةً من عمر الواحد والعشرين عامًا إلى عمر التسع وستين عامًا لا يقل أو يكثر عن ذلك.

عندما يحاول المواطن كلب إحدى الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان الصناعي عليه أن يقدم الطلب على شقة في نفس المحافظة وليس غيرها.

في نهاية الحديث عن الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، فقد عرضنا عليكم طريقة الإستعلام من خلال الرقم القومي أو عن طريق الخط الساخن، كما عرضنا عليكم الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين على طلب الشقق.