«الأعلى للجامعات» يجتمع اليوم لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - يجتمع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالجامعات وتنسيق القبول بالجامعات العام الجامعى الجديد.





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