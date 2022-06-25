وزيرة الثقافة: نساهم فى الترويج والتعريف بالمواقع الأثرية الفريدة بمصر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وعبدالمجيد صقر محافظ السويس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر ووزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، ومحافظة السويس، وذلك بساحة متحف السويس القومى وبحضور عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة و5000 مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء المحافظة ومدن القناة.





وقالت عبدالدايم إن مشروع وزارتى الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع المحافظات يظهر صورة لتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، موضحة أن استثمار القوى الناعمة فى الترويج للمعالم الاثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية انطلق عام 2020 بمهرجان دندرة بقنا أعقبه مهرجان بمعبد أبيدوس بسوهاج، ثم مهرجان تل بسطة بالشرقية واليوم نصل إلى مدينة السويس إحدى بوابات مصر الشرقية، والتى لها مكانة خاصة لدى كافة المصريين.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الثقافة تسعى من خلال فعاليتها المتعددة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات إلى تنفيذ أحد محاور إستراتيجيتها فى خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتى ترمى الى تحقيق العدالة الثقافية لأبناء الوطن وكذلك المساهمة فى الترويج والتعريف بالمواقع الأثرية الفريدة والمنتشرة فى كافة المحافظات المصرية ، مشيرة إلى أنه اليوم يتم تقديم فعاليات فنية وإبداعية فى أحضان متحف السويس بما يحتويه من أثار تحكى تاريخ المدينة الباسلة منذ عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

ووجهت الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لهذا المهرجان والدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار على التعاون المثمر والبناء، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس على ما قدمه من دعم للمهرجان وكذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وكتيبته من العاملين على ما بذلوه من جهد لخروج المهرجان بهذه الصورة التى تليق بـمصر ومكانتها الحضارية وأيضًا الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، داعية أبناء السويس بالاستمتاع بالفنون الجادة التى تضمها الفعاليات لنجوم الطرب فى مصر مع نجوم وفنانى دار الأوبرا على مدار ثلاثة أيام ولأول مرة مشاركة مواهب السويس.