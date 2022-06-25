وزير الرياضة يلتقى بعثة مصر فى "وهران" للاطمئنان على استعدادات المشاركة فى ألعاب البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:30 صباحاً -

فور وصوله للجزائر، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، البعثة المصرية المُشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمقر إقامتهم بالقرية المتوسطية بمدينة "وهران" الجزائرية، التى تستضيف منافسات البطولة فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

حضر اللقاء المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية، والدكتور عبد العزيز غنيم، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، رئيس البعثة، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة، ومجموعة من اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمشاركة أبطال مصر الرياضيين فى مختلف منافسات البطولة، وتركيزهم فى التدريبات استعداداً لخوض أولى لقاءاتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط، وطالب صبحى كافة أعضاء البعثة بالتركيز التام فى المنافسات التى ستنطلق اليوم السبت، وبذل اللاعبين قصارى جهدهم، وتقديم أداء وعروض قوية، وتحقيق الفوز فى مختلف المنافسات فى ضوء مواصلة الإنجازات التى يسجلونها للرياضة المصرية خلال الفترة الراهنة التى تجد كل الدعم والمؤازرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واعتبر وزير الشباب والرياضة دورة ألعاب البحر المتوسط بطولة قوية يخوضها لاعبو ولاعبات مصر مع المنافسين من دول حوض البحر المتوسط من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وتأتى المشاركة أيضاً فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، مشيراً إلى كامل الدعم الذى وفرته الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية للبعثة المصرية المُشاركة فى الدورة من أجل تهيئة المناخ لهم، وتحقيق مختلف الميداليات بالبطولة للتأكيد على مكانة الرياضة المصرية.

وكان الدكتور أشرف صبحى قد وصل فى وقت سابق أمس الجمعة إلى مطار "وهران الدولى" وكان فى استقباله وزير الشباب والرياضة الجزائرى، حيث من المقرر أن يشهد الوزير حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم السبت، بالإضافة إلى حضور مجموعة من المنافسات للبعثة المصرية بالبطولة.