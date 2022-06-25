وزير الأوقاف يقرر صرف مكآفات لأئمة المقارئ بالمساجد

جدة - نرمين السيد - عبر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن عميق شكره لكل القائمين على مقارئ القرآن الكريم للجمهور من الأئمة والواعظات وغيرهم.



جدة - نرمين السيد - عبر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن عميق شكره لكل القائمين على مقارئ القرآن الكريم للجمهور من الأئمة والواعظات وغيرهم. ووجه الوزير، بصرف صرف مكافأة عضو مقرأة لكل منهم مع الجمع بين هذه المكافأة و بدل عضويته الأساسية بالمقرأة التى هو عضو بها لو كان عضوا بإحدى المقارئ المعتمدة .

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