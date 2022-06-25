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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /706763/مستشار-الرئيس-الكمامة-تحمي-من-جدري-القرود-وأجلنا-الجرعة-الرابعة-للقاح-كورونا

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن فيروس كورونا لم يختفي من العالم حتى الآن ولم يصرح أحد بأنها اختفت على المستوى المحلي أو العالمي، ولكن الحالات قلت بشكل كبير سواء من حيث العدد أو الشدة أو من نسبة دخول المرضى للمستشفيات، ولكن مازال هناك إصابات بكورونا في العالم كله، ومازالت تظهر الأعراض حتى ولو الحالات بسيطة.

وعن إرتداء الكمامة من عدمها عقب قائلا إنه ملتزم بنفسه بارتداء الكمامة طوال الوقت ويتعامل على أنها نمط حياة بالنسبة له، حيث تحمي تلك الكمامة من الكثير من الأمراض وليس فقط كورونا، موضحا أن الكمامة تحمي أيضا من الإصابة بمرض جدري القرود حيث إنه ينتقل عن طريق العدوى للجهاز التنفسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن إرتداء الكمامة نوع من أنواع الوقاية الفردية يقي بها الشخص نفسه، كما أنها تساعد في الحماية من نقل عدوى الكثير من الأمراض التنفسية، بداية من الكورونا وصولا حتى الإنفلونزا العادية.

وأشار إلى أن الإقبال على لقاح كورونا تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة، ومصر نجحت في توفير جميع أنواع اللقاحات وكان هناك مساعي كبيرة جدا لتوفير كافة اللقاحات وبكميات كبيرة، موضحا أن حوالي 90 مليون حصلوا على الجرعة الأولى أو الثانية حتى الآن.

مستشار رئيس الجمهورية: لقاح كورونا لا يحمي من المرض بنسبة 100%

وأوضح أن بعض المواطنين يسألون عن الجرعة الرابعة ولكن الدولة المصرية ستؤجل تلك الجرعة في الوقت الحالي، حيث سيتم تقييم الأمر في فصل الشتاء المقبل بناء على ما تراه الدولة، إن كان مصر تحتاج جرعات أخرى أم لا.

وواصل أن اللقاح لا يمنع المرض بنسبة 100% وإنما يساهم كثيرًا في تخفيف الأعراض، ويقلل جدا من الحاجة لدخول المستشفيات أو الرعاية المركزة.