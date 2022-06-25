وزير الرياضة يصل الجزائر لحضور افتتاح بطولة ألعاب البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:29 صباحاً -

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، إلى مطار "وهران" الدولى بالجزائر، وكان فى استقباله وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق.

تأتى زيارة صبحى إلى الجزائر لحضور حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ19 لبطولة ألعاب البحر المتوسط، والتى تقام بمدينة وهران فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل، بمشاركة 26 دولة.

ومن المقرر، أن يشهد الدكتور أشرف صبحى مجموعة من المنافسات التى يخوضها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية فى البطولة على مدار يومى السبت والأحد، حيث تشارك البعثة المصرية فى الدورة بمنافسات "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية".

أكد الدكتور أشرف صبحى على عمق العلاقات القائمة بين البلدين مصر والجزائر فى مختلف المجالات ومنها السياسية والرياضية والثقافية والفنية، مشيراً إلى تفوق البلدين رياضياً على المستويات العربية والقارية والدولية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لدولة الجزائر الشقيقة فى نجاح تنظيم فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط على كافة المستويات، متمنياً خروج البطولة بشكل قوى فى جميع المنافسات التى تتضمنها، كما تمنى الوزير التوفيق للمنتخبات العربية المُشاركة فى الدورة، ونجاح البعثة المصرية فى حصد العديد من الميداليات بالبطولة فى مختلف الألعاب تأكيداً على تطور الرياضة المصرية.