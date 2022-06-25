أحمد شوبير: كيروش ابتعد عن الترشيحات ومدرب المنتخب الجديد «بلدياته»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 12:29 صباحاً - قال الإعلامى أحمد شوبير إن البرتغالى كاروس كيروش ابتعد عن ترشيحات إدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب المنتخب الوطنى، مؤكدا أن المدير الفني الجديد سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، موضحاً أنه بلديات كيروش.

وكشف شوبير خلال تقديمه برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس" كواليس الخلاف المادى بين اتحاد الكرة وكيروش، قائلا إن البرتغالى أبلغه في تصريحات خاصة أن الجبلاية لم تمنحه كافة مستحقاته مع مساعدينه ولديه المستندات التي تثبت صحة حديثه.

وأكد شوبير أن كيروش أبلغه بانتهاء علاقته باتحاد الكرة، مضيفا علاقته انتهت في اليوم الذى تم إبلاغه من قبل مسئولي الجبلاية أنه لا يوجد مكافآت بعد نهاية المشوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.

وأشار شوبير إلى أن اتحاد الكرة رد على تصريحات كيروش بأن الأخير حصل على كل رواتبه الشهرية ومكافآت البطولة العربية، وتم خصم 25 ألف دولار من مستحقاته بعد توقيع غرامة عليه من الكاف لأن الاتحاد لن يدفعها من خزينته الخاصة.