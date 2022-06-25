محافظ الشرقية يهنئ الفرق الفائزة فى مسابقة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر

جدة - نرمين السيد - هنأ ممدوح غراب محافظ الشرقية، فرق مديرية الشباب والرياضة المشاركة بمسابقة "الاتحاد العام لمراكز شباب مصر"، بمناسبة حصولهم على مراكز متقدمة فى المسابقات التى أقيمت بمدينة شباب أبو قير بالإسكندرية، متمنيا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم المحافظة عاليا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.





وأشاد المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية، وكذلك الأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية فى تقديم كل أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة عدد من مراكز شباب المحافظة فى مسابقة "الاتحاد العام لمراكز شباب مصر" والتى أقيمت خلال الفترة من 17 وإلى 19 يونيو الجارى بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية وبمشاركة 1000 شاب وفتاة يمثلون محافظات "الأقصر، القليوبية، المنوفية، شمال سيناء، قنا، سوهاج، الشرقية، الغربية، البحيرة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية".