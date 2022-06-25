المحافظون يهنئون العاملين بدواوين المحافظات باليوم العالمى للخدمة العامة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة: "بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، يسعدنى أن أقدم خالص التهنئة لكافة العاملين على أرض جنوب سيناء، على جهودهم المبذولة وتفانيهم فى العمل ودورهم المشكور فى سرعة تقديم الخدمات للمواطنين.. متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم والازدهار".

من جهته.. قال محافظ قنا عبدالحميد الهجان: "تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة الذى أقرته الأمم المتحدة فى الثالث والعشرين من يونيو من كل عام، أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية على دورهم العظيم فى دعم مسيرة التنمية وتقديم أسمى معانى العطاء والإخلاص فى العمل لخدمة المجتمع ولتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة".

أما محافظ بورسعيد عادل الغضبان قال: "أتقدم بخالص التهنئة للعاملين بالأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تقديرا وأعتزازا لما يقومون به من جهد كبير قد يخفى عن الكثيرين ولا يدركه البعض فى أحيان كثيرة.. وأكرر كل التقدير والاحترام لما يقوم به العاملون بكافة أجهزة الدولة فى كافة المجالات من أدوار رئيسية تساهم فى تحقيق التنمية والنهضة المنشودة لمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

بدوره، قال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط: "أتقدم بأسمى معانى الشكر والعرفان لموظفى محافظة الوادى الجديد.. قلبها النابض وأياديها السخية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، وتقديرا لدورهم الفعال وجهودهم الدؤوبة واسهاماتهم المخلصة فى تنمية المحافظة.. متمنيا مواصلة مسيرة العطاء وتحقيق التقدم".

من جهته، قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب: إن الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة لهو احتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالخدمة العامة للمجتمعات، لذلك "فأتقدم بالتهنئة لجميع العاملين فى مجال تقديم الخدمات العامة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى".

من جانبه.. قال محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة: "بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة اسمحوا لى أن أهنئ زملائى وإخوانى وأخواتى العاملين بالمصالح المختلفة بمحافظة شمال سيناء على المجهود المبذول لتوصيل الخدمات إلى المواطنين بالمحافظة بصفة خاصة، والشعب المصرى بصفة عامة، وإنه لمجهود يستحق الشكر والتقدير والثناء ودائما يسعد المواطن بما يؤدى له من خدمات".

فى السياق، قال محافظ الأقصر مصطفى ألهم: "أتوجه بخالص التهنئة للموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة وجميع المديريات؛ بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، والذى يوافق يوم 23 يونيو من كل عام، والذى أقرته الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فى قرارها رقم 277/57".

وقال محافظ السويس عبد المجيد صقر: "يشرفنى ويسعدنى أن أتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بمحافظة السويس؛ بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة.. وأثمن الجهود الكبيرة التى بذلت من العاملين فى الديوان العام والأحياء والأجهزة التنفيذية التابعة للمحافظة، من أجل استقرار العمل والإنتاج خلال الفترة السابقة".

بدوره.. قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين: "فى ظل إطلاق الرئيس السيسى لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتى أفردت لمحور الارتقاء بالكوادر البشرية الوظيفية أحد أهم محاورها يستهدف بناء جهاز إدارى كفء وفعال فإن محافظة كفر الشيخ أفردت لتلك الرؤية المساحة الوافرة من استراتيجيتها فى بناء القدرات البشرية والارتقاء بالعنصر البشرى بالمحافظة".

من جهته.. قال محافظ الجيزة أحمد راشد: "ستظل الخدمة العامة من أسمى الفضائل التى تسهم فى إعلاء شأن الأوطان وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين.. وبهذه المناسبة الكريمة، فإننى أثمن دور جميع موظفى الجهاز التننفيذى بالجيزة على ما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة فى سبيل تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى صعيد استكمال مسيرة بناء وتنمية وطننا الغالى تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.. ودائما وأبدا بكل جهود أبنائها المخلصين".

وقال محافظ القاهرة خالد عبد العال: "يسعدنى أن أتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بمحافظة القاهرة؛ بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، والذى يوافق يوم 23 يونيو من كل عام، مشيدا بإخلاصكم فى أعمالكم الأمر الذى تجاوزنا به العديد من الصعوبات والتحديات".

من جهته.. قال محافظ أسيوط عصام سعد: "أتوجه بتحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وللدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة".

بدورها.. قالت محافظ دمياط منال عوض: "فى 23 يونيو من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للخدمة العامة، وذلك لإبراز أهم الإسهامات التى تقدمها الخدمة العامة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وعرفانا بالدور الذى يقدمه العاملون بهذا المجال، خاصة فى مواجهة التداعيات التى فرضتها التحديات المتزايدة والمطروحة على الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة".

فى السياق.. قال محافظ البحيرة هشام آمنة: "فى اليوم العالمى للخدمة العامة، حيث يحتفل العالم بقيمة العمل الخدمى العام..أجدنى أحمل باقة من الحب والعرفان لمن جعل التقدير لقيمة العمل سنة يومية فى حياتنا وملحمة وطنية نحياها على الدوام طلبا لرفعة مصرنا الحبيبة.. إنه الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حمل شعلة التنمية ومن خلفه مضت الدولة المصرية تشق إلى المجد طريقا إلى عنان السماء.. فإلى مصر قيادة حكيمة وحكومة رشيدة وشعبا أبيا..أهدى كل التقدير".

من جانبه.. قال محافظ الفيوم أحمد الإنصارى: "يسعدنى أن أتقدم بالتهنئة لجميع أفراد المنظومة الإدارية والموظفين بمحافظة الفيوم، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، وأقول لهم: بجهودكم وإخلاصكم تجاوزنا العديد من الصعوبات والتحديات فى ظل ظروف استثنائية مرت بها دول العالم أجمع، بما كان لها من آثار سلبية على الاقتصاد والإنتاج".

بدوره.. قال محافظ الغربية طارق رحمى: "تزامنا مع احتفال مصر والعالم باليوم العالمى للخدمة العامة، أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى جميع القيادات التنفيذية وجميع العاملين فى مختلف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، على جهودهم المبذولة فى تقديم الخدمات للمواطنين وإحداث فارق يشعر به المواطن فى الغربية.

فى السياق.. قال محافظ سوهاج طارق الفقى: "بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية، وأطيب التمنيات لجميع العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.

أما محافظ الإسكندرية محمد الشريف: "فى اليوم العالمى للخدمة العامة أتوجه بالشكر لجميع الموظفين، والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية على الجهد الذى يبذلونه كل يوم فى خدمة المواطن السكندرى بكافة القطاعات"

من جهته.. قال محافظ مطروح خالد شعيب: "مع الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة، أتوجه بالمزيد من الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من جميع العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات التابعة له، تنفيذيين وفنيين وإداريين فى المجالات التنموية والخدمية المختلفة، وبفكرهم وسواعدهم تستمر مسيرة العطاء نحو بناء الجمهورية الجديدة، فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للتدريب والتأهيل المستمر للموظفين، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة والمستقبلية من أجل تقديم مزيد من الخدمات والارتقاء بها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه.. قال محافظ قنا أشرف الداودى: "بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، أتقدم بالتهنئة والشكر والتقدير للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والوحدات المحلية، لما يبذلونه من جهود مضنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

بدوره.. محافظ الإسماعيلية شريف بشارة: "أتوجه بالتهنئة للعاملين بالديوان العام وكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة؛ بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للخدمة العامة، وذلك إيمانا وتقديرا لدور الموظف وجهده وتفانيه فى أداء مهام عمله ودعمه المستمر للمؤسسة التى ينتمى إليها".

فى السياق.. محافظ أسوان أشرف عطية: "ونحن نحتفل بيوم الخدمة العامة، تسـعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى تقديم كافة أوجة الدعم للموظف والعامل الحكومى، لكى يتمكن من تقديم الخدمات الجماهرية المتنوعة للمواطنين بالجودة المطلوبة، وتواكبا مع تسليط الضوء هذا العام على الابتكارات الرقمية لضمان استمرار أداء هذه الخدمات، فقد قامت محافظة أسوان بخطـوات سريعة ليصبح التحول الرقمى أحد الركائز الأساسية فى تقديم الخدمات بجودة وسرعة عالية لجميع المواطنين والفئات الأخرى من ذوى الإعاقة من خلال مبنى جديد على أعلى مستوى رقمى مربوط بـ11 مركزا تكنولوجيا حديثا".

وهنأ محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، جميع العاملين بالديوان العام للمحافظة ومدن المحافظة السبع، باليوم العالمى للخدمة العامة، كما أشاد بجهود الموظفين لخدمة المواطنين، وحسن معاملتهم، إضافة إلى حرصهم على سرعة حل أى مشكلات تواجه الجمهور.

من جهته.. قال محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون: "يسعدنى أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة الموصولة بالشكر العميق لكل موظفى الجهاز الإدارى بالدولة المصرية فى يوم الخدمة العامة العالمى، لما بذلوه من جهود حميدة فى خدمة الجمهور، وما أظهروه من كفاءة وتطور تجاه التحديات المحلية والمتغيرات العالمية، متمنيا لهم دوام الرقى والتميز، ولمصرنا العزة والرفعة تحت قيادتها السياسية الحكيمة".

فى السياق.. قال محافظ بنى سويف محمد هانى: "ونحن إذ نحتفى اليوم بتفانى الموظفين الحكوميين فى كل ميادين الخدمة العامة، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة لأبناء محافظة بنى سويف من العاملين بالجهاز الإدارى، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، وأتوجه لهم بتحية إعزاز وتقدير لما يبذلونه من جهود وإسهامات أثناء تأديتهم واجبهم الوظيفى من أجل خدمة أفضل لجمهور المواطنين".

بدوره.. تقدم محافظ المنيا أسامة القاضى بخالص التهانى لجميع العاملين فى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات؛ بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، والذى يوافق الثالث والعشرين من شهر يونيو من كل عام.

من جهته.. قال محافظ الدقهلية أيمن مختار: "يسعدنى أن أتوجه بأسمى آيات التهانى للسادة العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والعاملين بالوحدات الخدمية وقطاعات المرافق وكافة الوحدات الحكومية على مستوى محافظة الدقهلية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة، والذى يوافق يوم 23 يونيو من كل عام، وذلك لما يبذلونه من جهود متميزة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين فى جميع مجالات الخدمة".