محافظ الشرقية يهنئ الفائزين فى مسابقة الاتحاد العام لمراكز الشباب

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، فرق مديرية الشباب والرياضة المشاركة بمسابقة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، لحصولهم على مراكز متقدمة فى المسابقات التى أقيمت بمدينة شباب أبو قير بالإسكندرية، متمنيا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم المحافظة عاليا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية.





وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية، وكذلك الأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية فى تقديم كل أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة عدد من مراكز شباب المحافظة فى مسابقة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وذلك خلال الفترة من (17-19) يونيو الجارى بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية وبمشاركة 1000 شاب وفتاة يمثلون محافظات " الأقصر، القليوبية، المنوفية، شمال سيناء، قنا، سوهاج، الشرقية، الغربية، البحيرة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية".

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة حصول فريق كرة السلة بمركز شباب منشأة رضوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وذلك بعد تغلبه على فريق سوهاج فى المباراة النهائية التى جمعت بينهما على ملاعب مدينة شباب أبو قير بالإسكندرية بنتيجة 28/ 27، وكذلك فوز أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب منشأة رضوان بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وفوز فريق الجوالة بمركز شباب الجمالية بالمركز الثالث.

ويذكر أن مسابقة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أقامها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت شعار "مراكز شباب من أجل جمهورية جديدة" وبمشاركة 1000 شباب وفتاة يمثلون 12 محافظة، خلال الفترة من (17-19) يونيو الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.