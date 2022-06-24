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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /706761/محامي-نيرة-أشرف-القاتل-كان-ينوي-ارتكاب-الجريمة-منذ-شهر-رمضان-الماضي

قال أحمد حجازي، محامي نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، إن الأحد المقبل أولى جلسات القضية ضد القاتل، متوقعا أن يتم الحكم في الجلسة الأولى أو الثانية على أقصى تقدير خاصة وأن القضية متكاملة الأركان أمام القاضي، والقتل كان على مرأى ومسمع أمام الجميع.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن القاتل لم يُعين له محامي حتى فترة قريبة، وبالتالي المحكمة قد تنتدب له محامي ليدافع عنه، مشيرًا إلى أن القاتل اعترف بكافة تفاصيل الجريمة خلال التحقيقات، وكل ما يردد حول أنه قال "اعدموني وادفنوني في حضنها وكلام من هذا القبيل شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، القاتل عارف هو بيعمل إيه ونية القتل عنده قبلها بفترة".

وتابع أن ما لفت نظره في التحقيقات هي نية المتهم للقتل منذ فترة طويلة، حيث كان يفكر في قتل نيرة منذ شهر رمضان الماضي، "إزاي طول فترة رمضان كلها مفكرش أن نية القتل تروح من دماغه، كل مرة وكل ما الوقت يطول عنده فكرة القتل تزيد أكثر من الأول لدرجة خروجه من المحلة والسلاح معاه عشان يقتلها".

محامي نيرة أشرف: القاتل كان ينوي قتلها منذ شهر رمضان الماضي

وأوضح أن خلال تحقيقاته قال إنه كان ينوي قتلها خلال تواجده معها في الأتوبيس ولكن خاف من أن يمنعه الناس من هذا، ولذلك انتظر حتى نزلوا من الأتوبيس وقام بارتكاب الجريمة، موضحا أنه على تواصل دائم مع عائلة نيرة منذ شهر رمضان الماضي.

وأشار إلى أن نيرة وعائلتها موكلين عنده منذ فترة، خاصة وأنهم تقدموا بعدة بلاغات وشكاوى ضد المتهم، خاصة أنه كان يحاول ابتزازهم أكثر من مرة، ونيرة نفسها قدمت أربع بلاغات ضده بالسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي.