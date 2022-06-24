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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /706754/تموين-الدقهلية--استمرار-الحملات-التموينية-وضبط-28-مخالفة-بالمخابز

تواصل مديرية التموين بالدقهلية برئاسة المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين ،استمرار الحملات التموينية بمحافظة الدقهلية جاءت ضمن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة التموينية على المخابز ومدى التزامهم بالتعليمات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وشملت 5 مراكز بالمحافظة هى طلخا ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والجمالية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تموين الدقهلية : استمرار الحملات التموينية وضبط 28 مخالفة بالمخابز كما رافقه الدكتور أحمد أبو الغيط معاون وكيل الوزارة لشئون الرقابة ومحمد زغلول رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وتم المرور علي المخابز بدائرة مركز طلخا ، ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والجمالية وأسفرت الحملة عن ضبط المخالفات شملت 13 محضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ٢٤جم ، 3محاضر تصرف دقيق بعدد ٢٩ شيكارة ،2محضر تجميع دقيق عدد ٤٩ شيكارة ، ومحضر تجميع بطاقات تموينية عدد ٥٨ بطاقة.،و 3محاضر غلق مخابز بدون إذن،و 3محاضر عدم وجود سجل التفتيش ، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 2محضر إثبات حالة إنتهاء مخبز من الإنتاج وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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