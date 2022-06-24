اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة فى إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة، حيث يسهم فى تنظيم أعمال البناء وفق الضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها، كما يسهم فى استخراج التراخيص بما يحفظ حق الدولة ويقضى على البناء العشوائى. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتى الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمرانى والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة على الجهد المبذول لاعتماد المخطط.

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