حياة كريمة فى أسوان.. استمرار العمل لتحقيق أعلى معدلات إنجاز للمشروعات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، تواصل الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة".





وكلف المحافظ - بحسب بيان، اليوم الجمعة - أعضاء فريق وحدة "حياة كريمة" بالمرور الميدانى؛ للوقوف من أرض الواقع على هذه المعدلات، وتحفيز العاملين والمقاولين والشركات المنفذة بقطاعات العمل العام المختلفة لنهو المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة لها حتى يجنى مواطنو المحافظة ثمارها على الوجه الأكمل.

من جانبه، قال رئيس وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة ناجح مصطفى إنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم المرور على المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو، والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة، موضحا أن الجولة شملت قيام أعضاء الوحدة بالمرور على قرى الأشراف والشهامة والإيمان، حيث تم تفقد أعمال مشروع الغاز الطبيعى بقرى الإيمان والأشراف بنسبتى تنفيذ 30% و50%، وكذا مشروع مدرسة الشهامة للتعليم الأساسى "ابتدائى وإعدادى" والتى تم تنفيذها بنسبة 100%، بجانب المرور على مركز الشباب بالشهامة بنسبة تنفيذ 50%، وأيضا وحدات الإسعاف والوحدة البيطرية ومكتب البريد والمجمع الخدمى والزراعى.

وأضاف مصطفى أن مشروعات "حياة كريمة" بقرى وادى الصعايدة الجارى العمل فيها تشمل رصف المسافة من مدخل الطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ القاهرة" حتى مدخل قرية الأشراف بطول 20 كم وبنسبة تنفيذ 60%، فيما جار تنفيذ مشروع مد خطوط مياه الشرب من المرشح الرئيسى للتوزيع على قرى وادى الصعايدة بأطوال تصل إلى 35 كم، مع تنفيذ مشروع خطوط انحدار الصرف الصحى من مطابق وخطوط انحدار بنسبة تنفيذ 80%، وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقرية الشهامة.

وتابع أنه يتزامن مع ذلك تنفيذ مشروع إنشاء كبارى بمدخل السماحة بنسبة تنفيذ 80%، ومدخل قرية الشهامة بنسبة تنفيذ 50%، ليتكامل ذلك مع تنفيذ مشروع تركيب محولات إضافية ورفع كفاءة المحولات القديمة بإجمالى 13 محولا، وعمل كابلات أرضية لربط المحولات بعضها ببعض، وعمل كابل رئيسى من لوحة التوزيع لربط القرى، مع رفع كفاءة 100 عمود جهد منخفض بالشهامة، وصيانة الأعمدة المتبقية ورفع كفائتها، وإحلال وتجديد الشبكة الداخلية "سلك معزول" لأعمدة الجهد المنخفض لقرى وادى الصعايدة، والتى تضم "الإيمان والشهامة وعمرو بن العاص والأشراف".

من جهة أخرى، تفقدت نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى تم تنظيمها بمدينة أسوان، توازيا مع القافلة الطبية الشاملة التى تم تنظيمها بمدينة دراو.

وقالت إن القافلتين تستهدفان الفئات والأسر الأكثر احتياجا؛ حتى يتسنى توصيل الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لهم على الوجه الأكمل، فى ظل تنوع وتعدد التخصصات الطبية التى تشملها مثل هذه القوافل.

وأضافت أن القافلتين نجحتا فى توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج لـ 2100 حالة، مع تحويل بعض الحالات لإجراء عمليات جراحية بإجمالى 836 حالة، كما تم تنظيم قوافل طبية متخصصة فى الرمد وأمراض العيون أيضا فى نفس التوقيت، والتى نجحت فى إجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج لـ 2310 حالة بأسوان ودراو، مع تحويل 688 حالة لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى تسليم 755 نظارة طبية لبعض الحالات الأخرى.