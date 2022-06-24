متحدث الرئاسة: مصر محروسة بعناية الله وقيادتها الوطنية وشعبها العظيم

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى - فى رده على تعليق مواطنة تشعر بالخطر على مصر، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن كل من يستقرئ أحداث تاريخ مصر القديم والحديث يدرك تماما أن مصر محروسة بعناية الله - تعالى - بالحفظ والرعاية والحماية لمصر وأهلها من كل سوء ومكر وكيد وعدوان"، مشددا على أن مصر دائما محروسة بقيادتها الوطنية الشريفة ورجالها المخلصين وشعبها العظيم.

وأشار إلى أنه مهما تكالبت على مصر الأحداث الجسام والمؤامرات المعقدة الجسيمة من الخارج أو الداخل فإنها دائما ما تنتصر على كل ما واجهته من ظروف ومتاعب.

وتابع السفير بسام راضى: "مصر دائما محروسة بحفظ الله المليك المقتدر رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين.. وصدق الله - عز وجل - الذى قال فى محكم آياته على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما قال عن أهل مصر: إنهم فى رباط إلى يوم القيامة".