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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /706760/المتهم-بقتل-طالبة-المنصورة-يكشف-عن-كيفية-تنفيذ-الجريمة

حصل دوت الخليج على نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، والمعروفة إعلاميا بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وتؤكد التحقيقات أن المتهم باغتها بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها، ‏ورفضت.

وكشف المتهم عن كيفية تفكيره في التخلص من المجني عليه قائلا:" أنا كان بيراودني موضوع ان انا اخلص عليها من سنه ونص وكنت بصبر نفسي باهليواخواتي وبقول بلاش ادمر مستقبلي، وانا كنت بحاول أبعد نفسي عن فكرة قتلها بس انا مكنتش بعرف اشيلها من دماغي وكانالموضوع محل تنفيذ عندي، وانا كان في بالي ان انا اجيب حد واخليه يخلص عليها أو يعلم عليها مدى حياتها علشان تعرفانا اقدر اعمل ايه، وانا كنت برجع في كلامي كل مره ويقول بلاش ادمر مستقبلي".

وأضاف المتهم:"هي مكانتش بتعمل حاجه ليا مباشرة ولكن كان الكلام بيوصلني من الناس وده الليكان بيخليني ارجع افكر اني اخلص منها، وانا في نص شهر رمضان اللي فات لقيت ناس جاية تقولي ابعد عن البنت وملكش دعوه بها وكفاية اللي حصل علشان ميكونش فيه مشاكل، وأنا ما استجبتش لكلامهم ولكن انا سايرتهم لحد ما اتمكن منها في الامتحانات واخلص عليها علشان انا كنت متأكد انها هتنزل الامتحانات وساعتها هعرف اخلص عليها واعمل اللينفسي فيه، ولان انا كنت عارف انها طول فترة الدراسة بتكون في القاهرة أو شرم الشيخ وكانت بتيجيعلى الامتحانات .

وأكد المتهم:" انا فكرت اني اخلص عليها في ثالث يوم امتحان ليها واني هنفذ قتلها بسكينه، علشان ده اللي يناسبني وانا شغال طباخ وبعرف استخدم السكاكين كويس، وأنا عارف أن السكينة الحامية هي اللي ممكن تدبح وإنها بتسخدم في ذلك وانا بستخدمها كويس لان ده شغلي،وأيوة أنا على علم بالمواضع القاتلة بجسدها، وهي الرقبة والصدر من ناحية القلب والفخذ والطعن بالسلاح، وانا اشتريت السكينة بعد أول امتحان باسبوع وكانت الإمتحانات بتاريخ ٢٦ /۵ / ۲۰۲۲وانا اشترتيها في ٢٠٢٢/٦/١، وهو سلاح سكين وسلاحه مسنون ولسه جديد وحافظت عليه في جرابه علشان يكون سنه حاد ويساعدني في التنفيذ .

وأكد المتهم على سبب اختياره ثالث امتحانن لتنفيذ جريمته قائلا:" لأن انا كنت خايف ان يكون معاها حد من أصحابها او اهليتها ولان هي كانت عارفه اني مش هسكت فقلت لازم اطمنها لحد ما اتمكن من تنفيذ اللي انا عايزه ولم أنفذه ايضا، لان انا متمكنتش منها في نفس اليوم ومشفتهاش ومجاش الوقت اني اقدر انفذ فيه مخططي ولا في اليوم الرابع للامتحانات أيضا، ولان انا كنت مستني اشوفها واحنا رايحين واركب معاها ولكن انا لم اتمكن من الركوبمعاها ولما خلصت الامتحان مشفتهاش وروحت".

وأكد المتهم :" انا كنت واخد قراري وهنفذه ومفيش حاجة هتغير تفكيرى ده، و في يوم الواقعة انا صحيت النهرضه خت السلاح في جرابه وحطيته في جنبي اليمين ونزلت اتمشيت لحد ماوصلت المشحمه واستنيت الاتوبيس بتاع شركة سركيس علشان أوصل المنصورة واخلص عليها ولما طلعت الاتوبيس لقيتها قاعده فيه وطول الطريق كنت بفكر اقوم اخلص عليها في الاتوبيس بس كنت خايفه ان الناس تحوش عنها ومقدرش أخلص عليها واستنيت لما تنزل وطلعت اجري وراها وقبل ما اخش عليها طلعت السلاح من جنبي ونزلت فيها طعن بالسلاح وفي ناس جت تحوش هوشتهم بالسلاح وروحت نازل عليها تاني ودبحها من رقبتها وساعتها الناس مسكتني وسلموني للشرطهة، وأنا كنت مستني الاتوبيس وكنت مستني اركب ومكنتش اعرف انها راكبه في نفس الاتوبيس، ومدة المواصلات من المحلة للمنصورة لم يتغير تفكيري نحوها، وانا كنت مصمم ومصدقت انى اوصل المنصورة علشان اخلص عليها ."

وشرح المتهم طريقة ارتكابه جريمته قائلا:"أنا لحقتها من وراها وهي حاولت تلحق نفسها ووقعت وانا نزلت طعن فيها بالسكينه، وانا مصدقت اني شفتها وقعدت اسدد السكينه في جسمها ومعرفش سددت كام طعنه، وهى مقاومتش وهي ملحقتش لان انا عارف انا بضرب فين وعارف انا هخلص عليها ازاي، وفي ناس جم يحوشوا عنها وانا هوشتهم بالسلاح وقلتلهم محدش يقرب ليه ونزلت بالسكينة ودبحتها وتيقنت من إنها فارقت الحياةلانها مقمتش من مكانها ولا اتحركت أي حركة" .