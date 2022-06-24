انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو أديب عن شائعة "الدبوس": "ستات مصر مبيخافوش" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /706759/عمرو-أديب-عن-شائعة-الدبوس-ستات-مصر-مبيخافوش

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول "دبوس" مخدر يخوف الفتيات والنساء من السير وحدهم بسبب تلك الظاهرة التي انتشرت لخطف الفتيات في الوقت الحالي.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، إن بعض قنوات ووسائل إعلام للأشخاص المعادية لمصر تحاول تصدير الإحباط والمشاعر السلبية للمواطنين من خلال تصدير المشاهد السلبية في مصر، وإخفاء كل ما هو موجود في مصر من إيجابيات، ولكن الشعب المصري لديه وعي بكل ما يحدث حوله.

وتابع: "كل دي شائعات الهدف منها تخويف المواطنين في الشوارع، موضحا أن المصريين لا يخافون من مثل تلك الشائعات، انزل الشارع ده فيه ستات لو شفتها أنت تنام على حسها، لو الدبوس شكها يتكسر، ستات مصر مبيخافوش ومحدش بطل ينزل والناس بتنزل عادي".

عمرو أديب: وزارة الداخلية تؤمن الشارع المصري بشكل مميز

ورفض "أديب"، الانسياق وراء تلك الشائعات والدعاوى التي تهدف لإحباط المواطنين في الشارع المصري، مؤكدا أن المصريين لا يخافون شيء، "انتوا شايفين دلوقتي مفيش أمن، شوفتوا الدنيا زمان كانت عاملة ازاي، فاكرين الدنيا أيام الثورة كان الأمن عامل ازاي".

وأوضح أن وزارة الداخلية والشرطة المصرية تؤمن الشارع المصري بشكل مميز، والدليل على ذلك الشوارع الآن والمصريين يتواجدون فيها بشكل طبيعي، "اسأل أي حد هيقولك ابني سهران، والتاني بيصيف وغيره، كل ده نجاح للأمن المصري، فاكرين أيام اللجان الشعبية ووريني بطاقتك وبطاقة المدام".