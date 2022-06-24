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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /706757/الجهات-المعنية--تضع-ضوابط--لحضور-محاكمة-قاتل-نيرة-أشرف-في-المنصورة

وضعت الجهات المعنية ضوابط لتغطية محاكمة قاتل فتاة المنصورة، وذلك قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة، والتي من المقرر انعقادها الأحد المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري و جاء بينها:

اولا:- سيكون انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو في الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات.

ثانيا:- السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة.

الجهات المعنية تضع ضوابط لحضور محاكمة قاتل «نيرة أشرف» في المنصورة

ثالثا:- لن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.

رابعا:- يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأى نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية

خامسا:- أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.