انت الان تتابع تفاصيل خبر المتهم بقتل طالبة المنصورة: كنت بحبها وعايزاتجوزها وانسى كل اللي حصلي منها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /706756/المتهم-بقتل-طالبة-المنصورة-كنت-بحبها-وعايزاتجوزها-وانسى-كل-اللي-حصلي-منها

حصل دوت الخليج على نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، والمعروفة إعلاميا بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وتؤكد التحقيقات أن المتهم باغتها بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها، ‏ورفضت.

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أن المتهم عقد العزم على قتلها؛ انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، لتنفيذ الجريمة.

وكشف المتهم عن الحوار الذي تم بينه والد المجني عليها نيرة قائلا:" انا كلمته وقولتله بنتك بدأت تجيب سيرتي تاني ولقيته بيرد عليا وبيقولي ان هو مش بايدي حاجه وان امها هي اللي ممشياها وان هو اتأذى من الموضوع ده وان بنته مش قادر يسيطر عليها ولا على مراته وانا قولتله ساعتها انا مليش دعوه بالمواضيع دي وان انا ليا حق عندكم وانت لازم ترجعهولي وانك تأدب بنتك على كل اللي عملته، وهو فعلا استجاب للكلام وكانت ساعتها بنته هربانه من البيت ومتغيبه وانا فضلت اكلم ناس واتابعها لحد ما عرفت انها كانت قاعده في الساحل وانا قلت لابوها اننا ممكن نعمل محضرتغيب ونرجعها، وأيـوه رجعت، لان ابوها قالي اول ماهي رجعت وكان بيحاول يخليني أوافق ان انا اتجوزها وانا كنت موافق وكنت هنسى كل حاجه، وانا كنت قعدت معاها وكنت بحبها وكنت بصرف عليها دم قلبي وكنت فعلا مرتبط بهاوكنت معكموكنت ممكن انسى لها كل حاجه وكل اللي هي عملته بس نتجوز".

وأضاف المتهم عن علاقات المجني عليها مع أخرين على نحو مخل بالشرف قائلا:"هي كانت شغاله موديل وكانت دايما بتنزل صور لها على الانستجرام بس انا معرفش عنها حاجه زي انها تكون نامت مع حد، وانا قعدت معاها ثلاث شهور ومانمتش معاها وأبوها خلف كلامه معايا وقالي ان البت وامها مقدرش يسيطر عليهم ومنفذش معايا اي حاجه علشان اتجوزها، وانا طول الفترة اللي قبل رمضان اللي فات وانا كنت بعمل اكونتات علشان اتواصل معاها لانها كانت عملالي بلوك على اي اكونت ليا.