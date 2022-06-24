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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /706755/ننشر-نص-أقوال-المتهم-بقتل-طالبة-المنصورة--كنت-عايز-أرد-كرامتي

حصل دوت الخليج على نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، والمعروفة إعلاميا بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وتؤكد التحقيقات أن المتهم باغتها بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها، ‏ورفضت.

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أن المتهم عقد العزم على قتلها؛ انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، لتنفيذ الجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته:" انا كنت ببعت من حسابي لاهلها وكل معارفها اللي حصل بيني وبينها والرسايل اللي بينيوبينها وصورها، ووهي قالتلي انها عملت فيا محضر ولقيت ضابط من القاهرة بدأ يهددني انه يقدر يأذيني لو اتعرضت لها ثاني، وأنا مكنش مراضيني اللي هي عملته وكنت مصمم اخد حقي منها ومسكتش وكنتبساومها يا اما ترجعلي وكل حاجه تخلص يا اما هقرفها ."

وأضاف المتهم:" انا فضلت اعمل اللي بعمله لحد ما اهلها عرفوا يقعدوني في قعده وخدوا التليفونات ومسحوا اللي عليها ومضيت ايصال امانه وتعهد بعدم التعرض لها، وما كلموني وقالولي عايزين نخلص الموضوع اللي بينك وبين بنتنا ولما روحت لقيت ناس كتير وكلهم عرفوا الموضوع وحكموا عليا ان انا امسح الصور والمحادثات اللي معايا علىتليفوني ومضوني على ايصال امانه وتعهد بعدم التعرض لها، ولا احنا كلنا كنا قاعدين وكانت قعدة حق، بس كان كلامهم شديد معايا ومحدش كان مقدر اللي انا عملته مع نيره وكان ردهم بيستفزني وقالولي انت مش اول راجل ينضحكعليه، وانا مضيت على عدم تعرض وايصال امانه علشان لو اتعرضتلها تاني يرفعوه عليا، وانا كنت ساكت وخلاص ولكن كان في دماغي اني اخد حقي منها وأول لما حد قالي انها بتتكلم عليا فانا كنت مستني اني ارد كرامتي وكلمتها على الواتس والفـون ، وانا كنت بقولها عيب اللي بتعمليه ده انا صرفت عليكي دم قلبي علشان ممكن تقدر ده فكانت بترد باستهزاء وانا كنت بضايق من اللي هي بتعمله فانا كلمت ابوها علشان اشوفنهاية الحوار ده" .