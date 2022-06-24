انت الان تتابع تفاصيل خبر سفير قطر في القاهرة: العلاقات أخوية بين الدولتين.. وقطر تعد مستثمر بمصر في كافة المجالات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /706753/سفير-قطر-في-القاهرة-العلاقات-أخوية-بين-الدولتين-وقطر-تعد-مستثمر-بمصر-في-كافة-المجالات

أكد السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر في القاهرة، أن زيارة أمير قطر تمام بن حمد آل الثاني إلى جمهورية مصر العربية من شأنها العمل على دفع التقدم بمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين، في كافة المجالات، والعمل على تعزيز المنحنى الإيجابي بين الدولتين منذ اتفاق العلا.

وأضاف "بن مبارك"، خلال تصريحات تلفزيونية، نقلها موقع دوت الخليج، أن زيارة أمير قطر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي تتويج للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين الدولتين على مدار الأشهر الماضية، موضحا أن تلك الزيارة تصب في صالح علاقات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في كافة القطاعات المختلفة.

وأوضح سفير قطر في القاهرة أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، وحالة عدم الاستقرار وعدم اليقين تضع الحكومات في تحديات كبيرة، وهو ما يتطلب تشاور بين قيادات الدولتين من أجل العمل على تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه التعامل الأمثل مع تلك القضايا.

سفير قطر في القاهرة: العلاقة بين مصر وقطر تاريخية

وأثنى سفير قطر بالمستوى الرفيه الذي اتخذته العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الماضية، وخاصة منذ تسلمه مهام عمله، معربا عن سعادته البالغة على الزخم المتزايد في الحرام المتعلق بها، موضحا أنه كان هناك انعقاد منتظم للجنة المتابعة بين مصر وقطر، إلى جانب زيارات متبادلة على مستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين والتي أستت لتعاون مستقبلي يساعد في تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين.

وشدد على أن العلاقات بين مصر وقطر أخوية وتاريخية، مؤكدا أن قطر تعد مستثمرا بمصر في كافة القطاعات المختلفة، وتستثمر في مصر، معربا عن أمله في أن تحقق تلك الزيارة نتائجها المرجوة وتساعد في فتح مجال أرحب وأفاق أوسع في مسار التعاون بين الدولتين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم الجمعة أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني في مطار القاهرة، في زيارة للأخير تستغرق يومين من أجل منافشة عدد من الملفات المختلفة.