تفاصيل جلسة مزاد 3 يوليو 2022 للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هى من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل "متسوبيشى وجيب شيروكى ومرسيدس وBMW وفولكس وتويوتا وفورد وهيونداى وكريسلر وكيا وباجيرو ونوبيرا ولاند كروزر ولينكولين وسيارة مكنسة لجمع القمامة وهمر H2 وكاديلاك ونيسان وبيك آب وغيرها"

وتباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامى بالدقى.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك فى المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة فى معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وعلى من يرغب فى الاشتراك فى المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفى حالة عدم رسو اى لوط من السيارات على المشترك فى المزاد يتم استرداد التأمين كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة فى حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترى يرغب فى شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء فى التزايد فى اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.





ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـى حالـة عـدم السـداد فـى نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفى مقبول الدفع،ويتم سداد باقى المبلغ، خلال 15 يوما من اليوم التالى لرسو المزاد عليه. وإذا تأخر الراسى عليه المزاد عن السداد فى المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك فى ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئة ـ الجهة مالكة اللوط - الجمارك المختصة) علما بأنه فى حالة عدم الحضور والاستلام فى الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفى حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائى لصالح الجهة الإدارية مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية. ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التى تدفع كتأمين لدخول المزاد فى حالة عدم الشراء. كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذى تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص. وجميع السيارات المباعة بصفة لا ترخص يـتم طمس رقـم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشترى ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك "حوادث – محروقة" يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية، ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك. وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم فى موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد اقصى سبعة أيام وفى حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.