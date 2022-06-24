جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز أهداف الحملة: وتنظم الحملة ندوات وزيارات منزلية ولقاءات مع السيدات، حيث تأتى ضمن برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوازها قبل 18 يضيع حياتها.. حملة جديدة للتضامن (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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