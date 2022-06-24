بالتزامن مع زيارة أمير قطر لمصر.. هاشتاج #اهلا_بتميم يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، عصر اليوم الجمعة، الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، بمطار القاهرة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير قطر يحل ضيفا كريما على مصر فى زيارة رسمية تستغرق يومين.
ومن المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين، لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجاءت زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، إلى مصر بعد مشاركته فى اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذى عقد بجمهورية رواندا الصديقة.
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