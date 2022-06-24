انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: مصر من أكثر الدول تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706752/إبراهيم-عيسى-مصر-من-أكثر-الدول-تضررا-من-الحرب-الروسية-الأوكرانية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر في الوقت الحالي تمر بمرحلة حرجة نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، من قبلها أزمة فيروس كورونا، وهو ما اثر على العالم كله سواء من ناحية الغذاء أو الطاقة، وهم الملفين الذين يعاني منهم العالم كله في الوقت الحالي، ويحاول سد احتياجاته منهم.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" وينقلها دوت الخليج، أن مصر على مدار تاريخها تعيش في مراحل حرجة، متعجبا من تلك الفترة، لافتا إلى أن الفترة الحالية لا تحتاج إلى تشاؤم أو تفاؤل، وأغلب الخبراء الاقتصاديين لن تجده متفائل بما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة، ونفس الأمر فيما يتعلق بالتشاؤم، فلن تجده متشائم بقدر كبير.

إبراهيم عيسى: مصر على مدار تاريخها تمر بمراحل صعبة وحرجة

وتابع أن مصر على مدار تاريخها تجدها في سنوات صعبة، حتى في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت مصر تمر بمرحلة حرجة، وكان يعد المصريين بأن عام 1981 سيكون عام الرخاء، موضحا أن المصريين سمعوا خلال العقود الماضية عن أعوام الرخاء كثير، ولكن لم يحدث ذلك، ونفس الأمر بالنسبة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك.

وأردف أن مصر في التوقيت الحالي تعيش مرحلة صعبة للغاية، ومن الصدف السيئة لمصر أن الحرب الروسية الأوكرانية تصادف أن مصر تعد واحد من أكثر الدول استيرادا من تلك الدول، والتي تستورد منها سلعها الأساسية، وبالتالي مصر ستكون من أكثر المتضررين بما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية.