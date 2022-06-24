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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706751/دفاع-طالبة-المنصورة-قدمنا-7-بلاغات-ضد-من-شهر-بسمعة-نيرة-فيديو

قال أحمد محمود حجازي، محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة، إن ما تداوله البعض على صفحات السوشيال ميديا عن قيام المتم بالصراخ أمام وكيل النهاية مطالبا بدفنه بحضن المجني عليها بعد إعدامه وكذلك بعد إجراء التحليل له ثبت عدم تعاطيه المواد المخدرة بعكس ماتناوله البعض بتعاطيه الاستروكس

وأضاف الدفاع في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بأنه دفاع نيرة أشرف منذ قيامها بعمل بلاغات ضد المتهم بعد ابتزازه لها من قبل ونشرها صورها على مواقع التواصل الإجتماعي وكتابة كلمات إباحية عنها دون الحقيقة على أخلاقها.

علاقة المتهم بالمجني عليها

وأكد الدفاع بأن المتهم كل ما يربط المجني عليها والمتهم سوى علاقة زمالة فقط، وتطور الأمر من ناحيته بإعجابه بها ولكنها هى رفضت تلك العلاقة ورفضته عقب تقدمه لها لخطبتها والزواج منه.

وأضاف الدفاع أن كل التواصل بين المجني عليها والمتهم فقط كان على طريق مواقع التواصل الإجتماعي فقط وأيضا قامت بعمل له بلوك أكثر من مرة، وأن الخلافات تمت منذ عامين فقط بينهما.

وأوضح أن المتهم قام بتهديد المجني عليها بالقتل، ولكنها كانت لا تثق في تلك التهديدات مطلقا ظنا منها بأنه شخص جبان ولا تعيره انتباها أو تهديداته.

وكشف الدفاع بأن المتهم حضرالتحقيقات على كرسي متحرك بسبب تعدى المواطنين عليه أثناء محاولة إنقاذ المجني عليها من أيديه، ولا صحة لكل من ردد طلبه بدفنه بحضنها بعد إعدامه.

وأضاف بأنه تم التقدم بـ 7 بلاغات ضد ماوقع وصفحات قامت بالتشهير بالمجني عليها ونشر أخبار مغلوطة عنها، بعكس الحقيقة وكذلك نشرهم للتحقيقات بدون الإطلاع عليها وعلى حقيقتها.

تقرير الصفة التشريحية

وثبت بتقرير الصفة التشريحية والخاص بالمجني عليها نيرة الشرف أحمد عبدالقادر، أنه بتشريح جثمانها تبين أن جميع إصاباتها حيوية حديثة وهي عبارة عن عدد سبعة عشر جرح حوافها محمرة ومستوية واقعة بكل من خلفية فروة الرأس ، خلفية راحة اليد اليسرى طوله حوالي خمسة سنتيمترات، وحشية مفصل الرسغ، اثنان بوحشية العضد الايسر، وخلفية المرفق الايسر، اثنان بخلفية أسفل العضد، خلفية العضد الأيسر، ثلاثة بالجانب الأيسر، اثنان بيمين مقدم العنق بوضع مستمرد . يمين العنق بوضع مستعرض، خلفية السلامية البعيدة للاصبع الابهام الايمن طوله حوالي ثلاثة سنتيمترات ، وحشية الاصبع السبابة الايمن وتحدث من مثل التعدي عليها بألة صلبة ذات تصل حاد أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط "سكين" وفي تاريخ معاصر للواقعة، وجرح طعني يقع بمنتصف الجانب الأيسر وهو يحدث من مثل التعدي عليها بألة صلبة ذات نصل حاد وطرف مديب أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل "سكين" وفي تاريخ معاصر للواقعة، وجرح ذبحي بخلفية العنق بوضع مستعرض محدثا خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة وهو يحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات نصل حاد أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل "سكين" وفي تاريخ معاصر للواقعه، وعدد اثنان خداش محمر اللون واقع بكل من وحشية أسفل الساعد الأيسر، أعلى يسار الصدر و هي تحدث من مثل الاحتكاك بجسم خدش رفيع أيا كان نوعه ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر للواقعة.

الوفاة

وتعزي الوفاة إلى حالتها الأصابية الحيوية الحديثة الطعنية السالف بيانها بالصدر وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسرى وكذا اصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.