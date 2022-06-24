انت الان تتابع تفاصيل خبر منذر ريحانة: «بقول الحمد لله لأني مشاركتش في فيلم الممر» فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706749/منذر-ريحانة-بقول-الحمد-لله-لأني-مشاركتش-في-فيلم-الممر-فيديو

حل الفنان منذر يرحانة ضيف حلقة اليوم من برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، وذلك عبر شاشة قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساءً، وتحدث عن سبب رفضه المشاركة في فيلم الممر.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات منذر ريحانة عن سبب رفضه لفيلم الممر منذر ريحانة وفيلم الممر وقال ريحانة عن سبب رفضه المشاركة في فيلم الممر: “أنا كنت بصور مسلسل، وإياد نصار مش عمل دور هايل هو عمل دور مخيف”. وتابع منذر: “في لحظة بقول الحمد لله ان الفيلم في مرحلة مهمة جدًا إن مكنتش أنا، لأن الفيلم أهم مني، الفيلم أهم من الشخص، ومفيش لحظة ندم تسللت ليا لأن الفيلم وطني ولما نعمل حاجة لمصر فالموضوع أعلى مننا بكتير”. منذر ريحانة في برنامج حبر سري • محدش يقدر ينافس مصر في مكانتها الفنية • مفيش بلد تانية زي مصر بتخرج نجوم مش منها لأن مصر أم الدنيا • مليش قدوة في التمثيل • محدش من نجوم الجيل الحالي زي أحمد زكي • ندمت اني مشاركتش في الممر وإياد نصار عمل الدور حلو اوي • لسه بدري أوي عشان أكون نجم شباك وأنا مقصر في حق نفسي • متخانقتش مع ولاد جورج وسوف هم كانوا بيتخانقوا وأنا واقف بحجز • مفيش خلافات بيني وبين صبا مبارك • الأبعاء الأسود مشروعي القادم في الإخراج • هالة فاخر مش مقاطعها دي حبيبتي وروحي وكل ما بشوفها ببوس إيديها • نفسي اشتغل مع كريم عبد العزيز • هيفاء وهبي أقوى في التمثيل من الغناء بمراحل • هند صبري أفضل ممثلة عربية • الاختيار برواز خاصة وأيقونة مصرية • محمد رمضان ممثل شاطر وملتزم وبيفاجأنا كل سنة واللوكيشن معاه حلو جدا • روحي بترجعلي أول ما اشوف مطار القاهرة بحب مصر جدًا • مقدرتش اعدي وفاة بابا وأختي ومش هعديها • بكيت لما عرفت بوفاة سمير غانم • مبيفرقش معايا مساحة الدور في أفلام بطولتي شيلت منها مشاهد ليا • فضل شاكر هخرجله كليب متصور في مناطق عربية مختلفة • إياد نصار تفوق أكتر مني وهو ممثل خطير • استعجلت أني عملت مسلسل العقرب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منذر ريحانة: «بقول الحمد لله لأني مشاركتش في فيلم الممر» فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.