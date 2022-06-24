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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706748/نادية-مصطفى-آمال-ماهر-وعائلتها-بخير-ووالدتها-طلبت-حمايتهم-من-الشائعات-فيديو

كشفت الفنانة نادية مصطفى عن أنها تواصلت مع أسرة الفنانة آمال ماهر من أجل الاطمئنان عليها خاصة بعد الشائعات التي انتشرت حول اختفاء الفنانة آمال ماهر انها مختطفة وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية متحدثين عن اختفاء آمال ماهر عن الوسط الفني في الفترة الماضية، وسط عدة شائعات حول أنها مختطفة في الوقت الحالي، وهذا سبب اختفائها ولا يريد مختطفها أن تظهر للإعلام.

وقالت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج إن الخبر المتداول حول اختطاف آمال ماهر مجهول المصدر وهدفه تضليل الشارع المصري وإثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت أنها من منطلق الإنسانية وأن آمال ماهر زميلة، بحثت عن رقم للتواصل معها والاطمئنان عليها حتى تواصل لرقم شقيقها والذي أكد أنها بخير وسليمة في الوقت الحالي، وتواصلت مع والدة آمال ماهر أيضا، "ست جميلة جدا وبمنتهى الثبات الانفعالي قالت آمال ماهر بخير وعائلتها بخير".

نادية مصطفى: والدة أمال ماهر أكدت أنها بصحة جيدة

وتابعت أن شقيق آمال ماهر خرج وصرح أن الفنانة بخير في الوقت الحالي والناس كذبته، مشيرة إلى أن والدة آمال ماهر طلبت منها أن تحمي النقابة عائلتها وأمال ماهر من الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه علق الإعلامي مصطفى بكري، على الواقعة قائلا إنه متعجب من تداول المواطنين مثل تلك الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة المصدر وراء هذا الخبر أو الهدف منه، "انتوا ازاي بتصدقوا الناس دي، راجعوا عقولكم في شائعات كتير بتُنشر في الفترة الحالية".

وأردف أن ما مرت به الدولة المصرية تحتم على المواطنين أن يركزوا في كل ما يُنشر قبل تصديقه، موضحا أن الهدف من هذه الشائعات هي أن يوصل للمواطن أن الدولة المصرية عاجزة عن حماية ابنائها بدون أي دليل أو وقائع تثبت ذلك، “ركزوا في اللي بيتنشر عاوزين يثيروا في الفتنة بين الشعب”.