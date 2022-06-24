انت الان تتابع تفاصيل خبر نقيب الموسيقيين: آمال ماهر بخير وستصدر بيانًا بنفسها قريبا.. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706745/نقيب-الموسيقيين-آمال-ماهر-بخير-وستصدر-بيانا-بنفسها-قريبا-فيديو

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عن أنه تواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر من أجل الاطمئنان عليها، وأكدوا على أن الفنانة بخير وبصحة جيدة، وكل ما تردد حول أنها مختطفة أمر غير حقيقي بالمرة وشائعة هدفها إحداث البلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن النقابة أصدرت بيانا تؤكد أن الفنانة آمال ماهر بخير، وأنه لا داعي للمزايدة في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن آمال ماهر ستخرج بنفسها وتصدر بيانًا بنفسها قريبا تكشف أن كل ما دار شائعة.

وتابع نقيب الموسقيين، أن البعض يريد زيادة البلبلة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين بشكل فج وواضح على "السوشيال ميديا"، متعجبا من انتشار مثل تلك الشائعات، "هي الناس فاهمة أن الفنان لو اختفى شوية يبقى اتخطف، أمال كانت واخدة إجازة وقالت إنها اعتزلت تقريبا، دي قرارات خاصة بيها، والنقابة ناشدتها حول هذا الأمر، ولكن حابة تعتزل ده قرار خاص بها وشخصي".

نقيب الموسيقيين: اختفاء أمال ماهر قرار شخصي لها

وأردف أن قرار اختفاء أمال ماهر أو عدم الرد على أي هواتف أمر شخصي لها، نقابة الموسيقيين لن تضغط على أي فنان بالظهور رغما عنه، "المرة اللي فاتت برده اطمنت النقابة عليها، وتواصلت معها وأنها ترفض الرد على أي تليفونات وترغب في الحصول على فترة استجمام".

وأوضح أن نقابة الموسيقيين تتابع قدر استطاعتها، ولكن يوجد حدود لكل فنان، وأنه من غير المقبول أن تقتحم النقابة الحياة الشخصية لأعضائها من أجل الاطمئنان عليهم.