«معلومات الوزراء» يعقد غدا لقاء افتراضيا لمناقشة وثيقة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء افتراضيا، غدا السبت، مع العشرات من شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، فى رابع ورش عمل "حوار الخبراء".





وأوضح المركز - فى بيان له اليوم الجمعة - أن الحكومة قد أطلقت، حوارا مجتمعيا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بدأ بمناقشة مستهدفات الوثيقة فى قطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات، وعدد من الوزراء السابقين، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وستتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة فى ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم فى خروج الوثيقة فى صورتها النهائية بشكل أكثر شمولا وتعبيرا عن جميع أطراف المنظومة الاقتصادية.

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