انت الان تتابع تفاصيل خبر جالي خراج بسبب الحسد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /706747/جالي-خراج-بسبب-الحسد-حورية-فرغلي-تكشف-تفاصيل-تعرضها-لوعكة-صحية

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل تعرضها لوعكة صحية، كما تحدثت عن شائعى ارتباطها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات حورية فرغلي وذلك خلال السطور القادمة

مداخلة حورية فرغلي في كلام الناس

- أنا طلعلي خراج في رجلي لأني على طول بتحسد

- واحدة قالتلي رجلك حلوة وبعدها بيوم طلعلي خراج

- مش بعيش قصة حب وياريت نفسي

- أول ما ارتبط هقول لجمهوري

- مش هخبي لأني هكون فخورة بالشخص اللي هرتبط بيه

- والدي أول ما شاف الخبر كلمني من الكويت يباركلي وأفتكر أني ارتبطت بجد

حورية فرغلي تشيد بمنذر ريحانة

وأشادت الفنانة حورية فرغلي بالفنان منذر ريحانة، وقالت إنه فنان موهوب وممثل عظيم وتجمعهما كيمياء من أول دقيقة، كما أنهما يشاركان معًا في فيلم براءة ريا وسكينة المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

حورية فرغلي مع لميس الحديدي

جدير بالذكر، أن قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل أعوام، واصفة السنوات الخمس الماضية بأنها كانت من أسوأ السنوات في عمرها.

وتابعت فرغلي في لقاء لها خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أنها بالرغم من ذلك تبقى الإرادة وعدم اليأس، واستطاعت الوقوف على قدميها مجددًا، مضيفة: «ربنا وقف جمبي ومنحني دفعة أنني لم أنته بعد وأنا لن أسمح بأن أنتهي».

ولفتت الفنانة إلى أن ماتغير بها خلال هذه السنوات هو أنها لم تعد تهتم بالتنمر عليها، قائلة: «اللي اتغير أن حتى لو مش شايفني حلوة ولسه بيتنمروا عليا زي ماكنوا بيعملوا، مبقتش بزعل زي زمان».

وتابعت: «لا أشعر بالندم على أي عمل قدمته سواء طلق صناعي أو فيديو كول أو القشاش أو أفلامي مع محمد رمضان وساحرة الجنوب».

وذكرت الفنانة أن ما أصابها بالصدمة هو إختفاء كل من حولها بعد الاصابة والمعاناة، قائلة: «كل الهليلة اللي كانت حواليا اختفت بمجرد سقوطي سواء اللي عاشروني عشرة أو 15 سنة ومن ساعدتهم على الزواج ووقفت بجوارهم كلهم إختفوا لما وقعت».