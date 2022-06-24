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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /706746/مستقبل-وطن-يوفر-احتياجات-إحدى-دور-الأيتام-بوراق-الحضر-ويحتفل-مع-الأطفال

احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بوراق الحضر، مع أطفال إحدى دور الأيتام مع توفير كافة احتياجاتهم، وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يوفر احتياجات إحدى دور الأيتام بوراق الحضر ويحتفل مع الأطفال

وقامت الوحدة الحزبية بوراق الحضر برئاسة محمد مختار سعيد، وأمين التنظيم محمد مجدي إسماعيل، التابعة لأمانة قسم الوراق برئاسة سيد طه وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي، وبالتعاون مع حسام شهاب عضو هيئه المكتب، بالاحتفال مع الأطفال بدار الأيتام وتلبية بعض احتياجاتهم وإقامة حفل لإدخال البهجة والسرور على الدار.

وصرح سيد طه، أمين قسم الوراق، بأن حزب مستقبل وطن متواجد دائما في جميع الأوقات يدًا بيد من أجل المواطنين.

وأكد محمد مختار، أمين الوحده الحزبية بوراق الحضر، أن هدفنا إدخال البهجة والسرور على جميع فئات المواطنين وتلبية احتياجتهم، وقال محمد مجدي أمين تنظيم الوحدة أن هدفنا الاهتمام ومشاركة اهالينا في كل الاوقات.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.

مستقبل وطن» يواجه الغلاء بالوراق بمبادرة لتخفيض أسعار اللحوم

كما تعاونت أمانة الحزب بالوراق مع مجموعة من كبار القصابين بمحاربة الغلاء في أسعار اللحوم، وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن ببلاد قسم الوراق، إنه بالتعاون والتنسيق مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن دائرة الوراق، تلاحظ مؤخراً ارتفاع اسعار اللحوم بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك وحرصاً من حزب مستقبل وطن على مصلحة المواطنين ومحاربة الغلاء تم التواصل مع مجموعة من كبار القصابين بالوراق والمشهود لهم بالأمانة والمصداقية وهم جزارة كريم دبور وجزاره أولاد أبو فاطمة وجزارة التحرير محمد الجمل.

وأوضح "أمين الحزب"، أنه بموجب الاتفاق وبرعاية مستقبل وطن تم تنزيل سعر كيلو اللحم الصغير من 180 جنيه إلى 150 جنيها واللحم الكندوز الوسط من 130 جنيهًا إلى 100 جنيهًا