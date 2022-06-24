الأحد.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤتمرًا صحفيًا بعد غد الأحد، للإعلان عن تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالى 2022-2023.





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