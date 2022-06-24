سفير قطر: العلاقة مع مصر أخوية وتاريخية.. والزيارة تعزز مسار التعاون

جدة - نرمين السيد - أكد سالم مبارك آل شافى سفير دولة قطر بالقاهرة، أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر إلى مصر، اليوم الجمعة، من شأنها أن تدفع قدما بمسار العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات وأن تعزز المنحى الإيجابى الملاحظ لها منذ اتفاق العلا بالمملكة العربية السعودية فى 5 يناير 2021.





وقال سفير دولة قطر بالقاهرة - فى تصريح، إن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثانى لمصر ولقاءه مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأتى تتويجا للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين فى البلدين على مدى الأشهر الماضية وتصب فى صالح علاقات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين فى جميع المجالات.

وأشار السفير آل شافى، إلى أن الظروف الحالية التى يمر بها العالم وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار تفرض العديد من التحديات امام الحكومات والشعوب، مما يتطلب التشاور بين قيادتى البلدين لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء التعامل الامثل مع هذه المسائل والقضايا.

وأشاد بالمستوى الذى بلغته العلاقات القطرية المصرية منذ تسلمه مهام عمله سفيرا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وأثنى على الزخم المتزايد فى الحراك المتعلق بها، خاصة بعد ان شهدت الفترة الماضية انعقادا منتظما للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزارى وعلى مستوى كبار المسؤولين وهى الزيارات التى أسست لتعاون مستقبلى يحقق المصالح المشتركة للبلدين فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ تميم بن حمد آل ثانى.

وأكد أن العلاقة مع مصر، أخوية وتاريخية، موضحا أن قطر تعتبر مستثمرا رئيسيا بمصر فى جميع القطاعات، وستستمر استثماراتها فى مصر، كما استمرت الروابط التاريخية بين البلدين.

كما أعرب سفير دولة قطر بالقاهرة، عن أمله فى أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة منها وأن تفتح آفاقا أرحب فى مسار التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.