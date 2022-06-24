وزير الرى يبحث مع محافظ الإسكندرية موقف المشروعات بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة، والانتهاء من هذه المشروعات فى موعدها المحدد، طبقا للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد عبدالعاطى لمحافظة الإسكندرية، لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وتفقد وزير الرى، يرافقه محافظ الإسكندرية، "محطة1" على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة على مصرف العموم، بقدرة رفع 6 أمتار وبنسبة إنجاز حاليا تصل إلى 36 فى المائة.

كما ترأس عبدالعاطى والشريف اجتماعا مع مسئولى وزارة البترول وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل، كما تم متابعة أعمال تطوير بحيرتى مريوط ووادى مريوط استعدادا لموسم الأمطار القادم.

وقال صرح وزير الرى بأنه تم الانتهاء من 33 فى المائة من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 35 - 50 % من المستهدف، وإنهاء مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28% ، ومسار المواسير بنسبة 48%، مشيرا إلى أن هذا المسار يمتد بطول 114 كيلومترا وصولا إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حاليا بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء 15 محطة رفع.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه من خلال إعادة إستخدام المياه المعالجة، وأنه باستكمال مشروع محطة الحمام فإن مصر ستصبح أعلى دولة فى العالم فى إعادة إستخدام ومعالجة المياه.. مشيرا إلى أن معالجة مياه الصرف الزراعى يهدف لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.

وأضاف أن محطتى الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وأن هذين المشروعين يعدان نموذجا لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجا يحتذى به فى مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع، مؤكدًا أنه يتم إعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.