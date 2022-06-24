وزير الأوقاف: مصر قلب العالم العربى والإسلامى وحاملة لواء الوسطية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن مصر هى قلب العالم العربى والإسلامى وحاملة لواء الوسطية ونشر سماحة الإسلام، ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب تقع على عاتق الجميع؛ لتخليص العالم من هذه الشرور.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده وزير الأوقاف، ومحافظ قنا أشرف الداودى، فى القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، مع قيادات الدعوة ومديرى إدارات الأوقاف بمحافظة قنا، وذلك فى إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

وأضاف وزير الأوقاف "أنه لابد من أن نفرق بين التدين والتطرف، ونفهم الدين فهما صحيحا وتحصين الناس من أهم عوامل مواجهة التطرف".. موضحا "أن التطرف نوعان، تطرف نحو اليمين وتطرف نحو اليسار، وكلاهما خطر على أى حال، وديننا دين السماحة واليسر، لا التشدد ولا التسيب، ولا الإفراط ولا التفريط.. ومهمتنا هى البناء وهذا ما نبذل من أجله أقصى الجهد ونسابق فيه الزمن".

وأعرب عن شكره لمحافظ قنا؛ للدور الذى تقوم به بالمحافظة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى انطلاقة كبيرة للنشاطات التى تقيمها وزارة الأوقاف بجميع المحافظات.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة بالبرنامج الصيفى للأطفال، مؤكدا أهمية قضية الوعى، حيث أن الشعب المصرى متدين بطبعه، والأئمة أنفسهم أحبوا هذا البرنامج الصيفى نظرا لأنه يعيد للمسجد دوره كمؤسسة حاضنة.

وتابع قائلا "هدفنا فى هذه الفترة استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة، وأن هؤلاء الأطفال فى أيد أمينة، فجميع من يقوم على هذه البرامج نخبة من الأئمة والواعظات الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى واختيارهم بعناية فائقة".. داعيا إلى مشاركة الإعلاميين والكتاب والمفكرين، مع تنظيم برامج تثقيفية متنوعة.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن اللقاءات المفتوحة والحوارات المباشرة مع الشباب تهدف إلى تحصين الشباب من اختطاف الجماعات وأصحاب الفكر المتطرف، وتحصينهم من التطرف.. وقال إنه سوف يتم تنفيذ 500 ألف لقاء مع الشباب على مستوى الجمهورية حول قضيتين: الأولى حرمة الدماء والأخرى الإيمان بالله واليوم الآخر.

وأضاف وزير الأوقاف "ليس هدفنا دراسة الظواهر وإنما نعمل على معالجة أى ثغرات تحدث فى المجتمع، من خلال تكثيف الدروس والندوات وفتح المكتبات بالمساجد وتنظيم المسابقات على مستوى الجمهورية؛ للتأكيد على المعانى الإيمانية والأخلاقية، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم عقب المسابقة العالمية للقرآن الكريم".

ووجه وزير الأوقاف شكره لمحافظة قنا على جهدها فى مشروع صكوك الأضاحى، حيث تجاوزت إجمالى مبيعات المحافظة من صكوك الأضاحى لهذا العام حتى الآن مبيعات العام الماضى.. داعيا إلى مزيد من المشاركة المجتمعية.

من جانبه.. ثمن محافظ قنا أشرف الداودى جهود وزارة الأوقاف، ودورها الدعوى والوطنى والمجتمعى الملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعى المستنير، والذى لمسه المواطن فى الخطاب الدينى وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى دورها فى العمل التنموى والاجتماعى ممثلا فى صكوك الأضاحى ومشروع صكوك الإطعام، مشيدا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة فى كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.