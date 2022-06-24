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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /706744/شباب-النواب--التخطيط--تخصص-300-مليون-جنيه-لصالح- استاد-النادي-المصري

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مقر أرض استاد النادي المصري البورسعيدي، وذلك للوقوف علي أخر مستجدات العمل به بعد وضع حجر الاساسى منذ 6 أشهر.

دوت الخليج

شباب النواب:" التخطيط "تخصص 300 مليون جنيه لصالح استاد النادي المصري

وأكدت الشركة المشرفة علي تنفيذ الاستاد، أنه تم الانتهاء من كامل اعمال الهدم، فضلا عن الانتهاء من كافة التصميمات و تسليمها للاستشاري، و ان اعمال البناء ستبدأ بعد الانتهاء من أمر الاسناد المتوقع صدوره خلال أيام مؤكدا انه سيتم الانتهاء من العمل في استاد النادي المصري خلال 18 شهر.

ومن جانبه كشف الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، عن اعتماد وزارة التخطيط 300 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي "2022-2023"، لصالح بناء استاد النادي المصري في موقعه الحالي بنطاق حي المناخ.

مشروع الخطة والموازنة لوزارة الشباب والرياضة

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من اعتماد مشروع الخطة والموازنة لوزارة الشباب والرياضه للعام "2022-2023"، مشيراً إلي أن اللجنة اعتمدت تخصيص 300 مليون جنيه لبناء استاد النادي المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور محمود حسين، إلى أنه ذلك التخصيص جاء في الخطة والموازنة للعام المالي القادم كدفعة أولى، على أن يتم التمويل تباعاً بعد ذلك حتى الانتهاء من المشروع وبناء الاستاد.

وأشار الي انه سيتم بناء استاد المصري علي الموقع التاريخي للنادي وأن ذلك جاء بناء علي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الاسبوع الماضي تم مناقشه مشروع مقترح مقدم رجل الاعمال البورسعيدي كامل ابو علي ، لاستاد المصري يضم فندق ومول تجاري وجراج يصل تكلفته الي ما يقرب من 3,5 مليار جنيه ، بسعة مدرجات استاد ستصل الي 22 الف مشجع .