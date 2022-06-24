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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /706743/النائب-أحمد-محسن-رسالة-السيسي-في-يوم-الخدمة-العامة-تفيض-بحب-الوطن-وإخلاص-العمل

وصف النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس السيسي، في يوم الخدمة العامة بأنها تفيض بحب الوطن وإخلاص العمل لبنائه وتطوره عبر جهود كل أبنائه.

دوت الخليج

النائب أحمد محسن: رسالة السيسي في يوم الخدمة العامة تفيض بحب الوطن وإخلاص العمل

ونوه “محسن”، في تصريحات له اليوم، بتهنئة الرئيس السيسي لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقوله انها مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد، وحب الأوطان، مشددا على أن حب الأوطان شرف لا يحمله إلا المخلصون، الذين هم أعمدة بلادهم.

وقال “عضو مجلس الشيوخ”، إن ما بذلته القيادة السياسية طوال 8 سنوات، هو ما أثمر عن الدخول للجمهورية الجديدة وبناء مشاريع ضخمة عبر العاصمة الادارية وبناء المدن الجديدة، والنهوض بالانسان المصري في مختلف المجالات.

وشدد النائب احمد محسن، على أن التجربة المصرية للبناء والتنمية الشاملة، تكشف مدى الجهود العظيمة التي بذلت ولا تزال للنهوض بالوطن، والخروج به ليكون واحدا من الاقتصادات الكبرى في المنطقة برمتها.

واختتم نائب الصعيد، بالإشارة إلى أن مصر بالعرق والإخلاص وجهود أبنائها وتحت راية قيادتها ممثلة في الرئيس السيسي، استطاعت تأسيس وطن قوي قادر على مجابهة التحديات، سواء كورونا أو ما بعدها، كما أنها تجني اليوم، ثمار سنوات من التنمية الشاملة زراعيا وصناعيا وعمرانيا وفي مختلف المجالات.

النائب أحمد محسن: الإقبال الواسع على المشاركة بالحوار الوطني تؤكد نجاح دعوة الرئيس

وكان قد أكد النائب أحمد محسن، أن حجم التجاوب مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وتسجيل كافة القوى لمشاركتها في الحوار ، الذي ينطلق يوليو المقبل ، يؤكد على نجاح دعوة الرئيس السيسي من ناحية ، وتطلع الجميع لمستقبل مشرق وفتح باب الحوار حول الأولويات الوطنية من ناحية أخرى.

كما أوضح محسن، أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي يتضمن حوارًا سياسيًا شاملا حول أولويات العمل الوطني، وفي كافة المحاور والأصعدة، سواء المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو غيرها.

وأردف “ عضو مجلس الشيوخ” ، أن إطلاق الحوار الوطني، يهدف كذلك إلى سماع كل من لديه رؤية سواء في الحكم أو في المعارضة، مشيرا إلى أن الوطن يمر بمرحلة حساسة للغاية، والتحديات جسام بسبب موجة التضخم العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك يتم التطلع للمستقبل عبر الحوار الوطني برؤية تشاركية وبتوافق الجميع.