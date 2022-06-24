المغرب:مصرع 5 مهاجرين خلال محاولتهم عبور مليلية

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /706741/المغربمصرع-5-مهاجرين-خلال-محاولتهم-عبور-مليلية

صرحت وزارة الداخلية المغربية فى بيان لها بأن 5 من المهاجرين لقوا مصرعهم خلال محاولتهم العبور إلى مليلية التي تسيطر عليها أسبانيا في حين أصيب 76 أخرين بينهم 13 اصابة فى حالة خطرة .

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إصابة 140 من القوات المغربية

وأضافت الداخلية فى بيان لها بأن :" بعض من قتلوا قد سقطوا من على السياج" موضحا أن :" 140 فردا من قوات الأمن المغربي قد أصيبوا من بينهم 5 أصابات فى حالة خطرة وذلك خلال محاولتهم منع المهاجرين من العبور.

وتابعت الداخلية المغربية أن من بين هؤلاء تمكن 130 مهاجر من الدخول إلى مليلية.

وفي سياق متصل أفادت السلطات المحلية لإقليم الناظور بأن مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء قاموا صباح يوم الجمعة بإقتحام مدينة مليلية وذلك من خلال تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.

وقد انتشرت القوات المغربية بشكل مكثف من أجل محاولة صد عملية الدخول على الحدود وتعاونت القوات المغربية بشكل منسق مع القوي الأمنية الأسبانية لأحتواء الموقف.

وقد جري نقل كافة المصابين إلى مستشفى الحسني بمدينة الناظور والمركز الاستشفائي الجامعى بمدينة وجدة من أجل تلقى الأسعافات اللازمة.