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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /706737/أشرف-رشاد-الرئيس-السيسي-أفرد-للشباب-الكثير-من-ابواب-التعبير-عن-رؤاهم-وطموحاتهم

قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن الشباب هم أبطال الأمة الأشاوس وبُناة التقدم والحضارة، وأمل الرفعة والمستقبل المشرق.

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رشاد: الشباب أعظم ثروة للأمة وسر نهضتها

جاء ذلك على هامش مشاركته بالندوة التثقيفية بعنوان "دور الشباب فى بناء الأوطان" بقصر ثقافة قنا، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

حضر اللقاء المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأوضح "رشاد" أن الشباب في كل أمة هم قلبها النابض، وعصب حياتها، وسر نهضتها، وعنوان تقدمها، وأمل مستقبلها، وبحر علمها الفياض، وهم أعظم ثروة في الأمة.

وأشار إلى أن أهمية الشّباب تجلت في التوجيهات النّبوية؛ حيث وردت كلمة الشّباب في الخطاب النّبوي في أحاديث كثيرة تدل على الاهتمام بهذه الفئة، ولقد كان صل الله عليه وسلم كثيرا ما يطلب مشورة الشباب، وينزل على رأيهم.

وتابع: "هنا اليوم من أجل الشباب؛ الذي نستقى منهم العزيمة والإرادة والأحلام والطموحات، وللقاء مذاقه الخاص وعمق معناه فى قنا، التي تشكل الوجدان الشعبى صادقا مصقولا بسخونة الجنوب التى أوقدت فى شبابها وطنيته النقية والطاهرة وجعلته أقرب دوما من دينه وقيمه وثوابته الوطنية".

وأردف: "إننا هنا اليوم نلتقى بشباب أشرُف أننى منهم تشكلت بينهم وعِشت أحلامهم، وأحملهم في قلبى عشقًا للمنبت والرفيق والصاحب والجار والأخ، فما أعظم اللقاء بالشباب وما أنقاه واحلاه فى قلبى فى قنا".

واستطرد: "إننا بينكم اليوم نحاول أن نسير على نهج قائدنا البطل فخامة الرئيس السيسى الذى ادرك منذ تولى سيادته قيمة الشباب وأهمية دورهم فى بناء الوطن، وأصبح لهم تواجدًا ثابتًا في كل المجالس النيابية وغيرها بكل المحافل.