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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /706742/عاجل-السيسي-يستقبل-أمير-قطر-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السييسي أمير دولة قطر تمام بن حمد آل ثاني منذ قليل عقب وصوله مطار القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

دوت الخليج

أمير قطر في زيارة رسمية لمصر اليوم

ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر؛ لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا الإقليمية والعربية المختلفة.

دعوة من الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي، وجه دعوة من قبل إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر؛ سلمها وزير الخارجية سامح شكري، معربًا عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المُقبلة.

وزير المالية المصري يلتقي نظيره القطري

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، عقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائى وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك