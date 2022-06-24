بمشاركة رئيس تحرير موقع دوت الخليج.. جلسة حوارية بالأعلي للإعلام لمكافحة مواقع نشر العنف

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /706740/بمشاركة-رئيس-تحرير-موقع-تحيا-مصر--جلسة-حوارية-بالأعلي-للإعلام-لمكافحة-مواقع-نشر-العنف

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، جلسة حوارية مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وبمشاركة الكاتب الصحفي عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج.

الأعلى للإعلام يناقش مكافحة مواقع نشر العنف

وتُعقد جلسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بمقر المجلس بماسبيرو.

وتناقش الجلسة سبل التعامل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت وتثير الفتن وتؤثر على ترابط المجتمع، وتهدد القيم الدينية والانسانية وتروج الإباحية والمثلية ،كما تناقش الجلسة آليات الحد من انتشار هذه الظاهرة، للخروج بتوصيات محددة واجبة التنفيذ.