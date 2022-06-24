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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /706739/قصواء-الخلالي-مصر-تمتلك-القوة-والقرار-في-عهد-الرئيس-السيسي

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العلاقات الخارجية، خاصة بعد مشاركة الرئيس ظهر اليوم الجمعة في جلسة حوار رفيعة المستوى في إطار "البريكس بلس" من أجل الحديث عن التنمية الإعلامية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك بعد ظهر الجمعة عبر الفيديو كونفرانس، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية الإعلامية في إطار "البريكس بلس"، تحت رئاسة الرئيس الصيني، الذي يعتبر الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس.

وقالت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وينقلها دوت الخليج، أن مشاركة مصر في هذا الحدث يأتي في إطار السياسة الخارجية للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي برؤية مصر الجديد، وبرؤية الرئيس وعقل الجمهورية الجديدة التي تهدف أن تصل إليه مصر، مشددة على أن مشاركات مصر وتطور علاقاتها الخارجية يؤدي أن مصر أصبحت مهمة للعالم أجمع، ولم تعد مجرد رقم في معادلة الشرق الأوسط، بل أصبحت هي الرقم الأهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

قصواء الخلالي: مصر انتُهكت كأمة في عهد الإخوان

وتابعت أنه قبيل ثورة 30 يونيو كان يوجد الكثير من الأحلام المحطمة والأمور صعبة للغاية على الجميع، وكان الشعب يحلم بالكثير من الآمال، وكانت مصرعلى شفا انهيار، ولكن بدأت مصر في انطلاقة جديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن مصر انتُهكت كأمة وشعب في عهد الإخوان، وبعد الانتهاء من عصرهم انطلقت مصر بعد الثورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة إنسانية وفكرية وثقافية وسياسية واقتصادية، وشهدت تطور ملحوظ في عهد الريس السيسي.

وأردفت أن العالم كله أصبح يزور مصر من أجل المصالح المشتركة في كافة ومختلف المجالات المتعددة، ومصر لم تصبح تنتظر المساعدة أو العطاء من أحد، بل أصبحت تمتلك القرار والقوة في عهد السيسي.