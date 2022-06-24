قريبًا فتح مطاعم البيك في مصر بعد الطلب المتكرر من المواطنين

فتح مطاعم البيك في مصر، اشتعلت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بخبر فتح فروع مطعم البيك في مصر عما قريب حيث قد تم التعاون بين إدارة البيك في السعودية والمسئولين في مصر من أجل فتح عدة فروع هنا بمصر لكي يتسنى للمواطنين القادمين من السعودية إلى مصر وقاموا بتجربة البيك أن يقوموا بتجربته مرة أخرى في مصر ولن يكون هناك أي اختلاف يذكر بين نظام وطعام البيك في السعودية ونظامه في مصر، حيث يعتبر البيك من أكبر وأشهر مطاعم الطعام وتقديم الوجبات السريعة في السعودية والتي كثيرًا ما نجد القادمين من المملكة يشكرون بها وعن الطعام المقدم بالمطاعم هناك، وبعد هذا الخبر تابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

فتح فروع للبيك في مصر

تمكنت وجبات مطعم البيك المعتمدة على وصفة الدجاج السرية من البيك أن تنال استحسان العديد من الزائرين للمملكة من دول الوطن العربي والغربي ولا سيما المصريين الذي أبدوا إعجابهم الشديد بوجبات دجاج مطعم البيك، ولهذا كانت هناك الكثير من المحاولات من أجل فتح البيك في مصر وقد قامت شركة حلواني إخوان المصرية بالفعل بأخذ تصريح من شركة البيك ينص على التعاون بين الشركة وشركة أقوات للصناعات الغذائية وهي المختصة بحقوق التصنيع في البيك وقد حصلت الحلواني إخوان على اتفاقية تنص على ذلك:

إمكانية وجود تعاون بين الشركة المصرية لتصنيع المنتجات الغذائية الخاصة بالبيك. سيتم توريد الطعام والوجبات إلى الأماكن المصرح لها بالعمل بها فقط في مصر. ستكون مدة مذكرة الاتفاق عام واحد فقط في البداية وتجديدها فيما بعد. كما وقامت شركة أقوات الغذائية بمراجعة كافة الشروط المطلوبة في موقع وضوابط شركة حلواني إخوان للموافقة على الاتفاقية.

سلسلة مطاعم البيك

تأسست مطاعم البيك كمتجر صغير تحت إشراف شكور أبو غزالة وتمكن أبنائه فيما بعد أن يهتموا بالمشروع أكثر فصار للبيك العديد من الفروع في السعودية، وتختص تلك الفروع بتقديم وجبات الطعام السريعة المعتمدة بجزء كبير على الدجاج المقدم بوصفة البيك السرية التي جذبت الكثير من الأشخاص إليها وهذا ما يتمناه المواطنين في مصر وهو أن تكون نفس الجودة السعودية موجودة هنا في مصر.