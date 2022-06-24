أخبار مصرية

الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بمطار القاهرة.. ومباحثات ثنائية مهمة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 07:26 مساءً - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ،مساء اليوم بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

 

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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