بنى سويف.. الكشف على 1273 مواطنا ضمن قافلة طبية بمركز سمسطا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، تنفيذ مديرية الصحة بالمحافظة، قافلة طبية على مدار يومين بقرية الشنطور مركز سمسطا، مكونة من 8 عيادات فى 7 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان"، والتى تمكنت من توقيع الكشف الطبى على 1273 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان، اليوم الجمعة - أن القافلة تضمنت أيضا 29 حالة معمل دم، و33 حالة معمل طفيليات، و14 حالة أشعة، واستصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة دولة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج. وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة عقدت ندوات للتثقيف والتوعية الصحية حضرها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدى، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والزواج المبكر، وأضرار ختان الإناث، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن. وأشار إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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