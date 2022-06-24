عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وكانت طائرة الأمير تميم بن حمد آل ثانى، قد حطت فى مطار القاهرة منذ دقائق قليلة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين، لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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