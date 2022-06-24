سفير القاهرة لدى جوبا: القيادة المصرية حريصة على تقديم الدعم لجنوب السودان 

جدة - نرمين السيد - التقى معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، نائبة الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة بجنوب السودان والمنسقة المقيمة للمسائل الإنسانية والإنمائية سارة بيسولو نيانتى.





وأكد السفير المصرى على الأولوية القصوى التى توليها القيادة السياسية المصرية، لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدول جنوب السودان فى المجالات كافة.

واستعرض مشروعات التعاون فى مجالات الصحة والزراعة والموارد المائية والتعليم التعليم العالى، علاوة على توفير أعداد كبيرة من المنح الدراسية والدورات التدريبية المتخصصة فى شتى المجالات.

وأشادت من جانبها المسؤولة الأممية بكم وتنوع المساعدات المصرية المقدمة لدولة جنوب السودان، معربةً عن تطلعها للتعاون مع مصر فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووعدت بالعمل على التعريف بهذه الجهود والمشروعات فى اجتماعاتها مع الوكالات والهيئات الإنسانية الدولية العاملة تحت إشرافها فى جنوب السودان.

وأكد السفير عبدالقادر على اهتمام مصر بتوجيه الدعم والمساعدات لتخفيف معاناة المواطن الجنوب السودانى من أضرار الفيضانات الشديدة وغير المسبوقة التى تشهدها البلاد فى السنوات الأخيرة.

كما تطرق الحديث إلى استعدادات مصر لاستضافة وتنظيم الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث أشارت المسؤولة الأممية إلى التحديات الإنسانية فى جنوب السودان وتأثرها المباشر بتغير المناخ، وأعربت عن تطلعها إلى تناول جلسات مؤتمر COP27 فى شرم الشيخ لتلك القضايا.



